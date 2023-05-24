Минэнерго сообщило о сохранении объемов добычи угля на уровне 2022 года

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, соглашение о наращивании поставок угля в Китай находится на согласовании

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем добычи угля в России в настоящее время сопоставим с показателем прошлого года, при этом по экспорту наблюдается небольшое снижение. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Добычу угля удалось сохранить практически на уровне прошлого года, а экспорт пока немного отстает", - отметил министр.

Шульгинов добавил, что соглашение с Китаем о наращивании поставок угля в эту страну находится на согласовании. "Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что добыча угля в России в 2022 году составила 443,6 млн тонн. По данным Минэнерго, экспорт угля в прошлом году снизился на 1%, до 221,2 млн тонн.

О соглашениях по поставкам угля

В октябре 2021 года Россия и Индия в рамках Российской энергетической недели подписали меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию.

Позднее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в объеме 100 млн тонн.