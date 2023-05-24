Минфин и СПбМТСБ в ближайшие месяцы намерены согласовать параметры котировки Urals в РФ

По словам процесс согласования идет очень быстро и конструктивно

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) рассчитывает, что процедура согласования параметров российской котировки Urals на основе внебиржевых нефтяных котировок биржи будет завершена в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"Я думаю, что мы смотрим на месяцы. Это не годы. Мы можем эту работу завершить не просто до конца года, а в течение ближайших нескольких месяцев. Это абсолютно реально", - сказал он.

Президент СПбМТСБ добавил, что сейчас процесс согласования идет очень быстро и конструктивно. "Очень здорово продвинулись. У нас ожидания позитивные на предмет того, что наш индикатор будет использоваться в том числе для налогового и таможенно-тарифного регулирования", - отметил Рыбников.

По его словам, биржа технически уже готова к внедрению котировки, которая будет основана на внебиржевых сделках СПбМТСБ. "Осталось договориться о том, что мы включаем и что мы не включаем, какие направления, какие сделки выкидываем. Оставляем ли сделки с аффилированными лицами или выкидываем их. Как только мы договоримся, мы поставим соответствующие фильтры", - добавил он.

Рыбников пояснил, что в дальнейшем непосредственное внедрение котировки потребует времени, так как ведомствам нужно будет подготовить соответствующий законопроект об изменении налогового кодекса и внести его в Госдуму.

Он отметил, что сейчас стороны обсуждают не только список аффилированных лиц, но также идет дискуссия о том, включать ли поставки на условии DUP или ограничится только FOB, CIF, а также идет проработка перечня направлений поставок и возможность их смешения.

Экспертный совет

Алексей Рыбников также рассказал ТАСС, что биржа разослала ведомствам и участникам рынка приглашения принять участие в экспертном совете по вопросу создания этого индиктатора.

"Этот процесс затрагивает большое количество разных ведомств: Минэк, таможня, налоговая, Минфин, Минэнерго, ФАС, участников рынка. Поэтому, когда мы принципиально договоримся с основными игроками, нужно будет детали уточнить и с остальными фигурантами. Для этого мы планируем создать специальный орган при бирже, экспертный совет по индикаторам", - сказал президент биржи.