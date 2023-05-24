Более 1,3 тыс. га земель предоставили фермерам в рамках программы "Подмосковные 10 га"

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что с момента запуска программы заключили 31 договор по предоставлению земли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 30 договоров на предоставление земельных участков фермерам на безвозмездной основе заключили в Московской области в рамках программы "Подмосковные 10 га", общая площадь предоставленных земель превышает 1,3 тыс. га. Об этом в среду сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Так как с самого начала действия программа вызвала неподдельный интерес со стороны фермеров, мы приняли решение о ее расширении - и распространили ее на 26 муниципалитетов. И сегодня о популярности, нужности и важности программы говорят цифры - с момента запуска программы заключен 31 договор по предоставлению земли общей площадью около 1 321 га", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он также добавил, что 40 заявок на предоставление участков сейчас находятся на рассмотрении.

Брынцалов напомнил, что закон о предоставлении фермерам бесплатных земельных участков был принят в декабре 2021 года. Он стал главным стимулом для сельхозпроизводителей в развитии своего собственного бизнеса. Также мера позволила привлечь в регион новых инвесторов от аграрной отрасли.

В пресс-службе пояснили, что в программу "Подмосковные 10 га" включено более 100 земельных участков. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.