В Uniqlo заявили, что не планируют в ближайшее время открытие магазинов в России

Как отметили в российском пресс-офисе компании, работа сети в РФ по-прежнему приостановлена

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Работа магазинов компании Uniqlo в России по-прежнему приостановлена, возобновление их работы в обозримой перспективе не планируется, сообщили ТАСС в российском пресс-офисе компании.

Там напомнили, что в марте прошлого года группа компаний Fast Retailing (материнская компания Uniqlo) временно приостановила работу магазинов ретейлера в России, в связи с отсутствием обозримых перспектив. "Этот статус на данный момент остается без изменений. Fast Retailing продолжает внимательно следить за ситуацией", - сообщили в российской пресс-службе Uniqlo.

Ранее "Известия" со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова писали, что Uniqlo может выставить на продажу свой бизнес в РФ. По данным издания, компания приняла решение полностью покинуть российский рынок, но пока не подавала заявку в правкомиссиию на проведение сделки.