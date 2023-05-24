Югра планирует к 2050 году увеличить объем инвестиций в 2,2 раза

Для этого, в частности, власти округа сопровождают каждый реализующийся в регионе проект

ТАСС, 24 мая. Власти Ханты-Мансийского автономного округа рассчитывают к 2050 году нарастить объем инвестиций в основной капитал региона в 2,2 раза, до 2,9 трлн рублей. Для этого, в частности, они сопровождают каждый реализующийся в регионе проект, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в среду на втором Евразийском экономическом форуме.

"Мы 2022 год закончили с объемом инвестиций 1,3 трлн рублей и объем промышленной продукции - 6,6 трлн рублей. Мы запланировали до 2036 года 1,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал и до 2050 года - 2,9 трлн рублей", - сказала она в ходе сессии "Евразия регионов".

По ее словам, в регионе каждый проект сопровождается. "Мы каждый проект лично и непосредственно сопровождаем, считаем, что это для нас крайне важно. Мы планируем реализовать в Югре более 400 инвестпроектов и создать более 10 тыс. рабочих мест. Среди них - строительство второго мостового перехода через реку Обь около города Сургута, реконструкция вокзального комплекса в Сургуте и реконструкция вокзального комплекса в Пыть-Яхе, а также создание производства отечественных белковых компонентов в Советском районе", - уточнила Комарова.

В структуре инвестиций Югры основную долю занимает добыча полезных ископаемых - более 80%, а также строительная отрасль, агропромышленный комплекс, социальная сфера, сфера услуг.