СМИ: Lufthansa договорилась о приобретении миноритарного пакета акций ITA Airways

Как пишет газета Corriere della Sera, сумма сделки превышает €300 млн

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приобретет 40% акций авиакомпании ITA Airways более чем за €300 млн. Как сообщила в среду газета Corriere della Sera, соответствующее соглашение между авиаперевозчиком и Министерством экономики и финансов Италии, которому в настоящий момент принадлежит 100% акций ITA Airways, будет подписано 25 мая.

Lufthansa рассчитывает в будущем увеличить свою долю до 90% акций. Как пишет издание, немецкая компания, вероятно, приобретет еще 50-55% акций примерно за €500 млн в первой половине 2026 года. Таким образом, у итальянского министерства останется от 5 до 10%.

При этом сделка должна быть одобрена антимонопольным органом ЕС, что может подразумевать до четырех месяцев проверок.

27 января Минфин Италии и Lufthansa подписали письмо о намерениях по поводу приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании ITA Airways.

ITA Airways, принадлежащая итальянскому Министерству экономики и финансов, была основана в октябре 2021 года на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia, которая на протяжении двух десятилетий испытывала финансовые трудности.