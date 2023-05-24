В России планируют создать рабочую группу для внедрения беспарольной авторизации в сервисы

Директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов уточнил, что формат взаимодействия и финальный состав участников будет обсуждаться после Российского интернет-форума

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. VK, Сбер, "МТС" и "Альфа-банк" в рамках Российского интернет-форума (РИФ) договорились о планах по созданию рабочей группы для внедрения функций беспарольной авторизации от вышеперечисленных компаний в различные сервисы РФ, передает корреспондент ТАСС.

Беспарольная авторизация - функция для входа в аккаунт без пароля, а, например, с помощью одноразового кода из SMS, QR-кода и push-уведомления. Такие функции выполняют системы для авторизации VK ID, МТС ID, Сбер ID и Альфа ID.

Директор департамента экосистемных сервисов VK, в частности по развитию VK ID, Иван Смирнов уточнил, что формат взаимодействия и финальный состав участников будет обсуждаться уже после РИФ.

"Нам будет полезна площадка, на которой мы могли бы обмениваться опытом и экспертизой. В рамках рабочей группы мы сможем вместе выработать единые принципы развития беспарольной авторизации в России, проанализировать перспективы внедрения технологии, а также сотрудничать в сфере просветительских проектов", - сказал Смирнов.

По словам спикера, создание рабочей группы поможет сделать использование технологии более массовым, а онлайн-сервисы смогут получить информацию, необходимую для внедрения беспарольной авторизации.

Беспарольная авторизация позволяет пользователям не вспоминать пароль каждый раз при входе в аккаунт, снимает возможные барьеры пользователя во время авторизации. Если человек забыл пароль от сайта и при этом находится в деревне без сотовой связи, то он все равно сможет авторизоваться одним из альтернативных способов.

Ранее МТС ID сообщил, что в I квартале 2023 года число "бесшовных" входов с использованием МТС ID увеличилось до 212,7 млн по сравнению с 62,6 млн годом ранее. За последний год каждый месяц с помощью VK ID осуществляется около 500 млн авторизаций. Суммарно 80% авторизаций происходит беспарольными и бесшовными способами, в апреле 2023 года рост составил почти 15% год к году.

ТАСС - генеральный информационный партнер РИФ.