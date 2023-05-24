Госдума приняла в I чтении законопроект о создании единой инфосистемы для племенного скота

Документом уточняются полномочия органов госвласти в этой области, изменения порядка регистрации племенных животных, а также уточняются некоторые понятия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов для учета и регистрации племенных животных. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект уточняет полномочия органов госвласти в области племенного животноводства, изменения порядка регистрации племенных животных, уточняются понятия "племенное животное", "бонитировка", "племенная ценность", "племенное свидетельство", "племенное стадо". Изменяются требования разрешения на импорт племенной продукции.

Предусматривается создание и эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, посредством которой органом исполнительной власти субъекта РФ, занимающимся управлением в области племенного животноводства, будет обеспечиваться государственная регистрации племенных животных и племенных стад, учет племенных хозяйств, выдача племенных свидетельств (паспортов) и разрешений на импорт племенной продукции (материала).

В федеральную систему будут вносить сведения о племенных животных, которых разводят в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, пушном звероводстве, кролиководстве и верблюдоводстве. Положение о федеральной системе племенных ресурсов, включая порядок ее формирования и перечень содержащейся информации, утвердит правительство. Также правительство утвердит порядок и сроки госрегистрации племенных животных.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений в части создания и эксплуатации информационно-аналитической системы, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года.