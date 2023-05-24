Белоруссия предложила партнерам по ЕАЭС увеличить долю взаимной торговли

Заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко считает, что к 2030 году долю внутрисоюзной торговли необходимо довести как минимум до 20%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым увеличивать долю взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, выступая на II Евразийском экономическом форуме.

"Доля внутрисоюзной торговли в сравнении с объемами торговли с третьими странами за столько лет ни разу не превысила 15%. Это крайне низкий показатель для нашего союза. Полагаю, что к 2030 году мы должны увеличить долю внутрисоюзной торговли как минимум до 20%, а к 2040-2045 году - до 30% и дальше ее повышать", - отметил белорусский вице-премьер.

Петришенко также констатировал, что удельный вес взаимной торговли услугами [в ЕАЭС] по сравнению с третьими странами "всего 12%". "По нашему мнению, к 2030 году доля услуг в едином рынке должна достигать минимум 50%", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.