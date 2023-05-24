Ozon в I квартале получил 10,7 млрд рублей истой прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Оборот компании вырос на 71% в годовом выражении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ozon в I квартале 2023 года получил 10,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 19,1 млрд руб. годом ранее, сообщили в компании.

В Ozon связали это с разовым доходом от досрочного погашения финобязательств, а также значительным ростом выручки маркетплейса (на 47%).

Оборот компании вырос на 71% в годовом выражении и составил 303 млрд рублей. Ozon также отмечает рост числа активных покупателей - их стало больше почти на треть - 37 млн против 28,7 млн годом ранее.

Сервисная выручка Ozon, включая доходы от рекламы и финансовых услуг, составила 53,4 млрд рублей. Доходы компании от рекламной платформы для продавцов утроились, превысив 10 млрд рублей.