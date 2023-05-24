В Ленобласти открыли один из крупнейших вагоноремонтных заводов России

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, после запуска второй очереди производства на предприятии намерены создать более 1,5 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. В Ленинградской области открыли один из крупнейших вагоноремонтных заводов России, передает корреспондент ТАСС.

"Я был здесь год назад, 18 марта, здесь все кипело, стройка шла, глядя на масштабы, не верилось, что ровно через год завод начнет работать. Все сегодня есть для того, чтобы вагоны ремонтировались, все есть для того, чтобы здесь были комфортные условия для труда и для быта. Завод будет развиваться, и после первой очереди будет вводиться вторая, максимум на второй очереди будут работать более 1,5 тыс. человек", - заявил на открытии завода губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дрозденко также сообщил, что завод способен ремонтировать по 80 вагонов в день. На нынешнем этапе производится обслуживание 1 250 вагонов в месяц.

Соглашение о строительстве завода было заключено на ПМЭФ в 2019 году. "Первая запись и решение финализировать инвестиционную составляющую группы компаний - это был Питерский форум 2019 года. Летом мы подписали это соглашение, сегодня, по прошествии четырех лет, этот завод начнет работать", - заявил президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров.

Запуск второй очереди, по словам Гончарова, зависит от количества подготовленных кадров. Общие инвестиции в строительство завода составили 2,5 млрд рублей. Он станет одним из крупнейших вагоноремонтных предприятий в России, позволит осуществлять техническое и сервисное обслуживание порядка 30 тыс. железнодорожных вагонов и 36 тыс. колесных пар в год.