Госдума одобрила в I чтении приоритетную господдержку отечественного семеноводства

В частности, предусматривается установление семенных зон и особенностей их использования для производства семян сельскохозяйственных растений, которые будут устанавливаться правительством

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на господдержку отечественного семеноводства. Документ был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Законопроект вводит в законодательство определение селекции, которое позволяет обеспечивать комплексное законодательное регулирование вопросов в области семеноводства от создания сорта и гибрида сельскохозяйственного растения до его реализации или использования.

Закрепляется приоритет господдержки отечественной селекции для российским юрлиц и граждан России, осуществляющих селекцию на территории РФ сортов и гибридов семян сельскохозяйственных растений, для воспроизводства которых не требуется ввоз на территорию страны семян родительских форм гибридов и оригинальных семян сортов сельскохозяйственных растений. Эта норма "послужит увеличению на рынке отечественного семенного материала высокого качества с заданными характеристиками, необходимыми для получения гарантированного урожая", считают авторы документа.

Предусматривается установление семенных (семеноводческих) зон и особенностей их использования для производства семян сельскохозяйственных растений, которые будут устанавливаться правительством РФ. Регламентируется деятельность, предотвращающая перекрестное опыление сельскохозяйственных растений, включая, в том числе, использование изолирующих устройств для предотвращения переопыления сельскохозяйственных растений (пространственная изоляция).Также предлагается ряд уточнений, касающихся совершенствования работы государственной инфосистемы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Так, обязательные требования к процессу внедрения такой инфосистемы предлагается перенести на 1 марта 2024 года.

Документом предполагается, что ввоз в РФ семян сельскохозяйственных растений допускается в случае, если на такие семена получено заключение научной организации. Перечень научных организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих заключений, будет определять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства. Законопроект позволит стимулировать развитие отечественного семеноводства и создание новых более высокорентабельных и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятных условий для бизнеса, занимающегося и инвестирующего в развитие отечественной селекции и устранению избыточных административных барьеров, считают авторы документа.

Пожелания отрасли учтены

Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), сейчас основная задача - создать максимально комфортные условия для семеноводческих компаний. "Это касается всех компаний, желающих работать в нашей стране.

Рада, что пожелания отрасли были услышаны, и в законе предусмотрены, в частности, семеноводческие зоны, а также порядок установления такой зоны и особенности ее использования", - сказала она.

Вместе с тем, по мнению отраслевого сообщества, необходимо еще раз обратить внимание на административные барьеры в области семеноводства и количество платных услуг, чтобы "максимально избежать ситуации, когда одной рукой государство дает деньги, а другой в виде разных услуг забирает", указала Школкина.