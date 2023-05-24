Экспортеры Подмосковья вышли на восемь новых рынков при поддержке региона

Впервые компании осуществили поставки в Уругвай, Ливию, Индонезию, Боснию и Герцеговину, Суринам, Гонконг, Бразилию и Ирак

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компании Московской области по итогам 2022 года вышли на восемь новых рынков экспорта при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Продукция подмосковных производителей начала поставляться в Индонезию, Бразилию, Уругвай и ряд других стран, сообщила ТАСС в среду заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Впервые при поддержке фонда подмосковные компании осуществили поставки в Уругвай, Ливию, Индонезию, Боснию и Герцеговину, Суринам, Гонконг, Бразилию и Ирак. Общая сумма экспортных контрактов по всем этим направлениям превысила $1,3 млн США", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что самые крупные экспортные контракты компании Московской области заключили с партнерами из Уругвая, куда экспортировали медицинские протезы, а также с компаниями из Ирака, куда поставили косметику и медицинские товары. В Ливию экспортеры поставили сантехническое оборудование из пластика, в Индонезию - препараты для проведения хирургических операций, в Гонконг, Боснию и Герцеговину - ветеринарную продукцию, а в Бразилию - синтетические кристаллы.

В министерстве напомнили, что фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".