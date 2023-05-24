FT объяснила падение немецкого экспорта в Китай острыми проблемами экономики ФРГ

Объем экспорта в феврале-апреле снизился на 11,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Экспорт ФРГ в Китай в феврале-апреле снизился сразу на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о серьезных проблемах главной экономики Евросоюза. Об этом в среду сообщает газета Financial Times.

По словам главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, спрос за рубежом на немецкие промышленные товары значительно сократился. Остальные страны - члены ЕС, согласно информации Евростата, за I квартал текущего года, напротив, экспортировали в Китай на 2,9% больше товаров в годовом исчислении.

Химическая группа BASF, компания Volkswagen и технологический гигант Bosch, широко представленные на китайском рынке, констатировали серьезное падение продаж в январе-марте. По сведениям издания, немецкие автоконцерны теряют долю на китайском рынка, химическая отрасль и другие энергозатратные производства испытывают большие трудности вследствие высоких цен на электроэнергию. На конкурентоспособности товаров из ФРГ сказалось и укрепление курса евро по отношению к доллару.

Как считает глава отдела макроэкономических исследований голландского банка ING Карстен Бжески, немецкие экспортеры стали жертвами растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном. "Германия теперь считается союзником США, что привело к масштабному - явному или неявному - отказу от немецких товаров", - полагает эксперт.