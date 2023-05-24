Fesco планирует начать до конца 2023 года доставки грузов из Египта

Компания уже приступила к формированию офиса в этой стране

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует до конца текущего года открыть прямые морские линии из Египта, сообщила пресс-служба компании. Fesco уже приступила к формированию офиса в Египте.

"На сегодняшний день в Египте мы приступили к формированию собственного офиса, планируем открыть прямые морские линии из Египта до конца года. Fesco видит большой потенциал для расширения взаимодействия между Россией и Африкой и рассчитывает на дальнейший рост грузопотоков со странами африканского континента. По нашим оценкам, до 2025 года в среднем контейнерный товарооборот с Египтом может увеличиться на 6-7%. Поэтому, я уверен, что нам удастся создать доступный регулярный и стабильный сервис", - отметил председатель совета директоров компании Андрей Северилов, слова которого приводит пресс-служба.

Северилов подчеркнул, что у Fesco также есть планы по развитию логистических сервисов через Марокко и Тунис.

В марте компания сообщала, что рассматривает возможность запуска в конце 2023 года сезонного маршрута по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находятся более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 33 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.