В Крыму не намерены останавливать работу национализированных предприятий олигархов Украины

По словам спикера Госсовета республики Владимира Константинова, большинство этих компаний являются градообразующими

ТАСС, 24 мая. Работа принадлежащих украинским олигархам предприятий, которые вошли в дополнительный список подлежащих национализации в Крыму, не будет приостанавливаться до момента проведения аукциона и передачи их новым российским собственникам. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в среду заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Все продолжает работать. Для нас это очень важно, чтобы все продолжало работать до процесса приватизации. Поэтому сохранены все рабочие места, люди прекрасно все знают, они являются нашими сторонниками в этой части и во многом были инициаторами этих процессов. Абсолютно все предприятия функционируют, мы не потеряли ни одного", - сказал Константинов.

Он отметил, что многие из таких предприятий являются градообразующими. В качестве примера он привел Бахчисарайский цементный завод, который после введения временной администрации вышел на новый уровень производства, что позволило Крыму полностью закрыть потребность в цементе.

Также он обратил внимание на высокотехнологическое предприятие "Укрснаб" в Красноперекопске. "Там 500 человек работает, оно будет продолжать работать, пока не будет куплено собственником", - резюмировал Константинов.

Депутаты Госсовета Крыма на заседании в среду проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств. Всего в список вошли дополнительно 57 позиций, в том числе винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", торговые площади "Скай плаза" в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания".

Национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил в 2022 году. С осени национализировали уже около 700 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".