Сдачу строящегося в Калининграде для Камчатки траулера перенесли на два года

Изначально в качестве проектанта выбрали иностранную компанию, но в 2021 году она отказалась от исполнения контракта и, заказчику пришлось выбрать нового исполнителя

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов", строящегося в Калининграде по заказу камчатского колхоза имени В. И. Ленина, перенесли с 2023 года на 2025 год. Затруднение возникло из-за смены проектанта судна и проблем с поставками иностранных комплектующих, сообщил в среду журналистам генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Илья Самарин.

"Завод на сегодняшний день строит [БМРТ "Виктор Гаврилов"] по графику. Новый график утвержден заказчиком, по предложению заказчика. Срок строительства корабля сместился с 2023 года на 2025 год", - сказал Самарин, не став уточнять, насколько в итоге изменится стоимость работ.

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщило, что ПСЗ сдвигает сроки сдачи этого судна не менее чем на один год и требует у заказчика увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд рублей.

Первоначально заказчик строительства судна в качестве проектанта выбрал иностранную компанию, что предполагало поставки значительной части комплектующих для траулера из-за рубежа. В 2021 году проектант отказался от разработки рабочей документации и поставки комплектующих. Это в итоге и стало причиной переноса сроков строительства. Сейчас заказчиком решен вопрос с новым проектантом, пояснил Самарин. В апреле 2023 года подписано дополнительное соглашение о продлении сроков строительства корабля до октября 2025 года, добавил он.

Сборку корпуса БМРТ на стапеле завершили. Исходя из имеющейся документации ПСЗ "Янтарь" в соответствии с графиком осуществляет изготовление и монтаж надстройки судна. В августе планируется постановка на стапель для завершения стапельных работ, уточнили в пресс-службе завода.

История вопроса

Контракт на постройку БМРТ "Виктор Гаврилов" подписали в 2018 году, заказчиком выступил рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, базирующийся в Петропавловске-Камчатском. Траулер назвали в честь капитана дальнего плавания и ветерана камчатского предприятия Виктора Гаврилова. Судно было заложено на ПСЗ "Янтарь" в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что проект 5670WSD, по которому должны были построить судно, разработало ООО "Вяртсиля Восток" из Санкт-Петербурга. Длина судна - 121 м, ширина - 21,6 м, водоизмещение - около 13 тыс. тонн. На его борту предполагается расположение орудий лова, рыбоперерабатывающей фабрики и морозильных трюмов для хранения готовой продукции.