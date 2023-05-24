Белоруссия призвала решить вопросы газовой интеграции в ЕАЭС

Заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко заявил, что "целевая задача в этой области - формирование безбарьерного пространства с равным доступом к энергетическим ресурсам, инфраструктуре по справедливым ценам"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проблемы в урегулировании вопросов в сфере газовой интеграции государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создают препятствия на пути формирования общего энергетического рынка союза. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, выступая на II Евразийском экономическом форуме.

"У нас в повестке дня остается ряд принципиальных проблем, от решения которых зависит дальнейшее стратегическое развитие энергетического блока нашего союза. В частности, оттягивание уже который год урегулирования отдельных вопросов газовой интеграции ставит под сомнение формирование общего электроэнергетического рынка, который мы должны сформировать к 2025 году", - отметил вице-премьер.

По его словам, только от участников ЕАЭС зависит, как будут решаться эти вопросы. "Будем ли мы ограничиваться определенными формальными заявлениями либо двигаться вперед в создании общих условий для работы энергетических рынков наших стран", - сказал Петришенко. Он выразил мнение, что "целевая задача в этой области - формирование безбарьерного пространства с равным доступом к энергетическим ресурсам, инфраструктуре по справедливым ценам". "К 2030 году мы должны уже перейти к практической реализации всех заявленных планов", - напомнил замглавы правительства Белоруссии.