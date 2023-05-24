Цена бензина Аи-95 на бирже вновь достигла рекордного уровня

Она составила 61,816 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России вновь достигла исторического максимума и составила 61,816 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Предыдущий рекорд цены - 61,796 тыс. рублей за тонну - был установлен 19 мая. С 16 мая стоимость бензина на бирже поставила четыре рекорда, однако в начале текущей недели перешла к небольшому снижению.

Цена тонны бензина Аи-92 сегодня незначительно поднялась - на 0,05%, до 53,202 тыс. рубля. Стоимость летнего дизельного топлива опустилась на 0,6%, до 51,351 тыс. рубля. за тонну, топочного мазута - выросла на 0,2%, до 14,737 тыс. рубля. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов 23 мая снизилась на 0,5% и составила 64,617 тыс. рубля за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) понизилась на 2%, до 27,01 тыс. рубля за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 1%, до 22,845 тыс. рубля за тонну.