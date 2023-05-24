Украина приостановила экспорт электроэнергии для покрытия своих нужд

В "Укрэнерго" призвали потребителей сократить потребление электричества в вечерние часы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности. Об этом сообщила в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Импорт и экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - сообщает компания в Telegram-канале.

"Укрэнерго" вновь призвала потребителей сократить потребление электричества в вечерние часы, чтобы помочь избежать дефицита и поддержать стабильность работы энергосистемы.

Сейчас производимой на Украине электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей, заверяет компания. Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать на протяжении всех суток, однако половодье постепенно снижается, что приведет к уменьшению выработки электроэнергии. На энергоблоках атомных и тепловых электростанций начинается сезон летнего ремонта, отмечает "Укрэнерго".

В конце апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии летом текущего года, в связи с чем, вероятно, придется отказаться от ее экспорта.