Ростовский фонд развития промышленности докапитализировали на 200 млн рублей

Общий объем средств в фонде составляет 1,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности Ростовской области дополнительно докапитализирован на 200 млн рублей и составляет 1,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По инициативе губернатора Ростовской области Региональный фонд развития промышленности докапитализирован еще на 200 млн рублей. В настоящее время капитализация Регионального фонда развития промышленности составляет 1,5 млрд рублей", - привели в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Отмечается, что фонд продолжает сопровождать заявки предприятий на финансирование федеральным фондом. С начала 2022 года ростовским инвесторам предоставили займы на более 5 млрд рублей.

"Благодаря докапитализации, еще большее количество предприятий смогут получить займы по льготной ставке до 30 млн рублей по программам "Снижение издержек" или "Комплектующие изделия", - уточнили в министерстве.

В 2022 году при поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева фонд был докапитализирован трижды из областного бюджета и дважды - из федерального. Было предоставлено 104 займа и грантов почти на 900 млн рублей.