24 мая, 13:19

Песков спрогнозировал успешное развитие евразийской интеграции вопреки санкциям

При этом пресс-секретарь президента РФ признал, что в объединении есть свои проблемы и трудности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует успешное развитие евразийской интеграции, несмотря на санкционные трудности.

"Евразийская интеграция - это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран, и логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими удачными интеграционными процессами", - сказал журналистам представитель Кремля в среду перед пленарным заседанием Евразийского экономического форума.

"Безусловно, есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, в том числе связанные с различными санкционными режимами - незаконными с точки зрения международного права", - признал Песков. При этом он считает, что "все равно можно и нужно обсуждать пути преодоления этих трудностей". "Потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", - пояснил он. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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