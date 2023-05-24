В РСПП прогнозируют рост до 3 млн т рынка рыбопродукции ЕАЭС в ближайшие пять лет

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что сейчас он оценивается в 2,3 млн т

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рынок рыбной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может вырасти до 3 млн т в перспективе ближайших пяти лет. Об этом заявил глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в ходе Евразийского экономического форума в среду.

"За счет реализации ряда мер вполне можно увеличить внутренний рынок ЕАЭС именно с точки зрения потребления до 3 млн тонн. Сейчас он оценивается в 2,3 млн т", - сказал он.

Этой цели позволят достичь несколько мер. В частности, перенастройка таможенного законодательства за счет урегулирования правового статуса уловов, добытых в экономических зонах иностранных государств и зонах действия международных соглашений. Пока эти уловы и продукция не являются товаром ЕАЭС, что создает затруднения при их оформлении и поставках на рынок союза. Речь идет о порядка 500-600 тыс. т рыбы. Среди других мер - техническое регулирование и развитие диалога между национальными бизнес-объединениями рыбопромышленников ЕАЭС, отметил Зверев.

По его словам, в текущей ситуации международная торговля рыбопродукцией перенастраивается, поэтому важна гибкая и оперативная настройка таможенного законодательства ЕАЭС.