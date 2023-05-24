В Москве выручка работающих в творческих сферах компаний выросла в 1,5 раза

Для предпринимателей есть льготные кредиты на инвестиционные цели, субсидии на обучение сотрудников, гранты на покупку оборудования и другое

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 100 тыс. креативных предпринимателей работают в Москве, за последние три года выручка работающих в творческих сферах компаний выросла в 1,5 раза. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Москве уже больше 100 тыс. креативных предпринимателей. Они занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды, разрабатывают программное обеспечение и видеоигры, печатают книги, создают кино, музыку, произведения архитектуры. За последние три года количество компаний, работающих в творческих сферах, увеличилось на 2,5 тыс., а выручка выросла почти в 1,5 раза", - написал Собянин.

По его словам, для предпринимателей есть льготные кредиты на инвестиционные цели, субсидии на обучение сотрудников, гранты на покупку оборудования и другое. Из нефинансовых мер - информационная, консультационная и образовательная поддержка, помощь в продвижении продуктов. Например, московские художники могут бесплатно представить свои работы на главных арт-событиях города.

Как добавил мэр, дизайнеры из мира моды могут продавать свою продукцию на льготных условиях в универмаге "Телеграф" и на маркетах под эгидой Московской недели моды.

"В развитии книжной отрасли помогает ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Здесь можно рассказать о новинках и интересных проектах, обменяться опытом, привлечь новую аудиторию и найти партнеров по бизнесу. Подробнее о мерах поддержки творческих предпринимателей - на сайте Агентства креативных индустрий", - подчеркнул Собянин.