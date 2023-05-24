Туркмения заявила о росте своей роли в качестве транспортного хаба в Евразии

Транзитными возможностями республики интересуются все больше стран, сообщили в туркменском МИД

АШХАБАД, 24 мая. /ТАСС/. Роль Туркмении как транспортно-логистического хаба на Евразийском континенте растет, ее транзитными возможностями интересуются все больше стран. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении туркменского МИД.

"В Туркменистане уделяется пристальное внимание налаживанию и укреплению международного сотрудничества в сфере транспорта и логистики: укрепляется материально-техническая база национальной транспортной системы, строятся автомобильные железнодорожные линии, расширяется география авиасообщения. Все эти процессы прочно интегрируются в процесс налаживания международного сотрудничества, что способствует развитию роли Туркменистана в мировой экономике как страны - транзитера транспортных и грузовых потоков. Туркменистан постепенно превращается в транспортно-логистический хаб на Евразийском континенте, возможностями и перспективами нашей страны интересуются также далеко за пределами нашего континента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортная дипломатия является магистральной инициативой внешней политики Туркмении. МИД напомнил, что по инициативе страны Генассамблея ООН приняла несколько резолюций по различным аспектам транспортного взаимодействия. Среди них "Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития"( от 19 декабря 2014 года), "На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров" (от 22 декабря 2015 года) и другие. Также 16 мая Генассамблея провозгласила день проведения первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту в Ашхабаде, которая открылась 26 ноября 2016 года, Всемирным днем устойчивого транспорта.

В МИД также напоминают, что Туркмения, расположенная на пересечении региональных и межрегиональных магистралей и транспортных путей, обладает огромным транзитным потенциалом и стремится его реализовать. "Сегодня Туркменистан, интегрируясь в мировую транспортную сферу, успешно воплощает в жизнь внешнеполитические инициативы <...> председателя Халк Маслахаты (Народного совета - прим. ТАСС) Гурбангулы Бердымухамедова по созданию транспортно-транзитных маршрутов по направлениям "Север - Юг" и "Запад - Восток", которые способствуют объединению обширных географических пространств", - говорится в сообщении.