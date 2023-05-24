РФ, Казахстан и Узбекистан продолжили обсуждать создание "тройственного газового союза"

Проект предполагает поставку российского газа через территории этих стран

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия, Казахстан и Узбекистан продолжают обсуждать проекты в рамках "тройственного газового союза", который предполагает поставку российского газа через территории этих стран. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"В стадии обсуждения", - сказал он.

В ноябре минувшего года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.

В апреле этого года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".

Власти Казахстана обсуждают при этом вопрос транзита российского газа через свою территорию в Узбекистан.

Ведутся также переговоры о возможном строительстве газопровода из РФ в Китай.