Минэнерго рекомендовало нефтяникам нарастить предложение топлива на бирже

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что компании традиционно выполняют эти рекомендации

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минэнерго несколько дней назад приняло решение рекомендовать нефтяникам увеличить предложение топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом журналистам рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Эти рекомендации были несколько дней назад. Будем контролировать. Мы проводим постоянный мониторинг и совещания с нефтяными компаниями, где настойчиво рекомендуем увеличивать объем предложения", - добавил он.

Министр отметил, что компании традиционно выполняют эти рекомендации. "Если бы не выполняли все эти годы, то у нас цена была бы неопределенная. Министерство энергетики этим занимается, у нас есть полномочия и ответственность за это. Добиваемся исполнения", - подчеркнул он.

19 мая биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила исторический максимум четвертый день подряд. По итогам торгов его стоимость поднялась выше 61,7 тыс. рублей за тонну.