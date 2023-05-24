Сумма заявленных инвестиций на развитие Эльбруса сопоставимо с госвложениями

К 2024 году планируется построить две канатные дороги кресельного и гондольного типа и увеличить зону катания на 6,2 км

НАЛЬЧИК, 24 мая. /ТАСС/. Сумма инвестиций, которые готовы вложить в развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сопоставима с госвложениями и превышает 23 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в среду по итогам встречи с гендиректором института развития "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым.

В ходе встречи стороны обсудили активную фазу обновления курорта "Эльбрус" и привлечение инвестиций для его дальнейшего развития. В 2023 году продолжится строительство новой зоны катания в районе обсерватории. К 2024 году планируется построить две канатные дороги кресельного и гондольного типа и увеличить зону катания на 6,2 км.

"Кавказ.РФ ведет работу и по привлечению на курорт новых резидентов, экспертным советом при Минэкономразвития России уже одобрены две заявки, рассматриваются еще несколько. Общая сумма заявленных инвестиций в территорию курорта составляет более 23 млрд рублей, это сопоставимо с государственными вложениями и позволит быстрее обновить внешний облик курорта и построить необходимую инфраструктуру", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Результатом станет увеличение количества рабочих мест и повышение качества туристических услуг в Кабардино-Балкарии. Намечены проектно-изыскательские работы и создание концепции благоустройства поляны Азау. Территорию будет отличать единый архитектурный стиль, здесь появятся парк активного отдыха, прогулочные места и спортивные площадки.

Планируется значительно усилить системы искусственного оснежения. Сейчас на Эльбрусе установлены 20 снежных пушек, в 2024 году их число увеличится в 10 раз. "То есть сезон катания станет еще продолжительнее, хотя и сейчас он длится с конца октября по июль - почти девять месяцев. Это делает Эльбрус более привлекательным для многих любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии", - добавил Коков.

Туристско-рекреационная ОЭЗ "Эльбрус" создана в 2011 году. На ее территории расположен одноименный всесезонный горный курорт, на котором работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, расположенная на 3,8 тыс. м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня.