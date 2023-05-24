Туристический форум "Курорты России" открылся на Ставрополье

В первый день участники обсудят вопросы комплексного развития комфортной среды для гостей и жителей туристских территорий

ПЯТИГОРСК, 24 мая. /ТАСС/. Форум-выставка туристических регионов "Курорты России 2023" открылся в среду на Ставрополье. Он собрал работников туристической, гостиничной и строительной отраслей региона, сообщил ТАСС глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"В выставочном центре "МинводыЭкспо" стартовал форум-выставка туристических регионов "Курорты России 2023", который продлится до 25 мая. В рабочих сессиях принимают участие руководители министерств туризма, экономразвития, строительства Ставропольского края, представители института ДОМ.РФ, работники туристической, гостиничной отрасли региона", - сказал Сергиенко.

По его словам, в первый день участники форума обсуждают вопросы комплексного развития комфортной среды для гостей и жителей туристских территорий, инвестиционную привлекательность курортов.

"Эти вопросы сегодня актуальны и для нашего округа: с каждым годом число гостей, посетивших Минераловодский городской округ, увеличивается, растет трафик россиян, для которых Минеральные Воды становятся отправной точкой для путешествий по Кавказу. Поэтому создание благоприятной, комфортной инфраструктуры, общественных пространств - одна из приоритетных наших задач. К слову, в этом нам поможет курортный сбор, программа которого стартует в нашем округе в этом году. Эти средства мы сможем направить на благоустройство и содержание наших общественных пространств, главных точек притяжения людей", - рассказал глава округа.

В пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края журналистам сообщили, что участникам выставки презентовали свои предложения производители электромобилей, гольфкаров, модульных домов и авторских архитектурных форм.

"Сегодня, несмотря на внешнеполитическое давление и введенные ограничения, для развития внутреннего туризма открылись новые возможности. Кавказские Минеральные Воды - это крупнейший курортный регион Российской Федерации, который по богатству, разнообразию, количеству и бальнеологической ценности минеральных вод и целебной грязи не имеет аналогов на евроазиатском континенте", - заявил на форуме министр туризма Ставрополья Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении министерства.