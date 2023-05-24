Авиаперелеты по Томской области планируют возобновить в 2023 году

Самолеты начнут летать после двухлетнего перерыва

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) планирует после двухлетнего перерыва возобновить перелеты по Томской области в 2023 году, сообщил журналистам в среду советник и один из учредителей авиакомпании Андрей Богданов.

"Я бы сказал, что при положительном решении все это может начаться хоть завтра. Надо время, чтобы самолет оформить, получить сертификат летной годности. Я думаю, что в пределах четырех-пяти месяцев, вполне возможно [начать авиаперевозки]. То есть где-то к концу, может быть, лета мы уже начнем летать", - сказал Богданов.

Внутреннее авиасообщение важно для Томской области, так как большая часть территории заболочена и автомобильные дороги есть не везде. Внутриобластные перелеты остановили в 2021 году. К 2023 году вопросы с приостановкой работы малых аэропортов и выделением субсидии из федерального бюджета властям удалось решить. Проблему же дефицита самолетов перевозчик планирует решить за счет новых, построенных специально для региона, самолетов ТВС-2МС, на которые сейчас готовится разрешительная документация.

О важности внутриобластных авиаперевозок и преимуществах нового самолета в своем Telegram-канале сообщил и губернатор региона Владимир Мазур. "В самолете 12 мест. Запас хода - 1 тыс. км. Это позволит без дозаправки долететь из Томска до Стрежевого и вообще любой точки области. Будем налаживать серийную сборку таких самолетов и возрождать региональную авиацию. В нашей огромной области без нее никак", - написал он.

По словам Богданова, авиакомпания планирует возобновить полеты в Новый Васюган, Каргасок, Кедровый, также есть планы по организации маршрутов в Парабель и Колпашево. Авиационные площадки, которые использовались там ранее, поддерживаются в рабочем состоянии, а у местного населения есть потребность в таких маршрутах.

Новые самолеты

Как пояснил в разговоре с журналистами гендиректор ООО "Русавиапром", которое собирает самолеты ТВС-2МС в Новосибирске, Алексей Крюков, для Томской области по заказу компании "Сибаэрокрафт" собирают четыре самолета. Два из них уже готовятся к испытательным полетам, их планируют сдать до конца июня, еще два - до ноября.

"Примерная потребность в самолетах в Томской области, чтобы закрыть маршрутную сеть Колпашево, Каргасок, Новый Васюган - это порядка 10-12 самолетов. Дальше, [после подготовки первой партии из четырех самолетов], будет револьверная [возобновляемая] партия из расчета три-четыре самолета в год. В зависимости от наличия эксплуатанта и потребности в маршрутах", - сказал Крюков.

По его словам, ТВС-2МС - это глубокая модификация самолетов АН-2. Его стоимость составляет около 145 млн рублей - почти в два раза меньше, чем у ближайшего конкурента - Cessna 208B Grand Caravan. При этом характеристики нового судна лучше в 1,5 раза по грузоподъемности и пассажировместимости, он менее шумный и более быстрый. Срок его эксплуатации составляет 20 тыс. летных часов или это около 15-20 лет.

Он добавил, что при его сборке присутствуют иностранные компоненты. "Мы смогли отработать поставки параллельным импортом через несколько организаций в других странах, поэтому вопросов с поставкой и вывозом на ремонт у нас нет", - отметил Крюков.