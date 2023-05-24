Глава Росатома провел встречу с руководителем Агентства по атомной энергии КНР

Алексей Лихачев и Чжан Кэцзянь договорились о проведении очередного заседания Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем договорились о проведении заседания Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, которую будет организовывать российская сторона. Об этом сообщается в среду на сайте госкорпорации.

"24 мая 2023 года в Пекине на полях официального визита в Китай председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина генеральный директор госкорпорации "Росатом" А. Е. Лихачев провел встречу с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем. <...> А. Е. Лихачев и Чжан Кэцзянь договорились о проведении очередного заседания Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, которую на этот раз будет организовывать российская сторона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили текущую и перспективную повестку дня сотрудничества между Россией и Китаем в области мирного использования ядерной энергии. Лихачев и Кэцзянь сверили подходы к решению задач, вытекающих из Комплексной программы долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, подписанной 21 марта в рамках российско-китайских переговоров на высшем уровне.