"Совкомбанк" организовал для факторинговой "дочки" дебютный выпуск ЦФА

Объем выпуска составил 1 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Совкомбанк" выступил организатором первого выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) эмитента ООО "Совкомбанк Факторинг", следует из сообщения кредитной организации.

Дебютный выпуск долговых ЦФА эмитента "Совкомбанк Факторинг" объемом 1 млн рублей состоялся на платформе "Атомайз". Цена размещения составила 100% от номинала (1 тыс. рублей), процентная ставка - 10% годовых, срок обращения - три месяца.

Сбор заявок проходил с 19 по 23 мая 2023 года среди неограниченного круга инвесторов.

"Пилотное размещение позволило нам протестировать технологические возможности нового механизма, а также оценить потенциальный спрос. По нашим оценкам, ЦФА может стать эффективным дополнением к имеющимся инструментам на рынке капитала. В ближайший год мы ожидаем масштабирования применения ЦФА для эмитентов из различных секторов экономики", - отметил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса "Совкомбанка" Михаил Автухов.

По словам руководителя казначейства ООО "Совкомбанк Факторинг" Дениса Каравайцева, ЦФА вскоре встанут в один ряд с традиционными источниками фондирования российских компаний, а быстрая процедура выпуска и относительно низкие затраты делают инструмент востребованным для привлечения краткосрочных и долгосрочных инвестиций.

В "Совкомбанке" также подчеркнули, что по сравнению с классическим выпуском облигаций, ЦФА обладают такими преимуществами, как скорость выпуска, которая обеспечивается за счет исключения множества посредников, а также отсутствие сложной документации. По мнению участников сделки, это позволит выйти на рынок большему количеству компаний, в том числе из сегмента малого и среднего предпринимательства.