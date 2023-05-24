Путин заявил, что "обвальный" сценарий для экономики России уже явно не сбудется

По словам президента, российские и международные эксперты в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сценарий, по которому аналитики сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Он напомнил, что сейчас и российские, и международные эксперты в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ. "Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет. Это очень о многом говорит", - заметил глава государства.

"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, "за бугром", предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий", - сказал президент.

"Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что приводимые международными организациями цифры свидетельствуют о так называемом нисходящем тренде развития пока еще достаточно мощных центров мировой экономики. Также, указал глава российского государства, статистика говорит и о том, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений, нежели ЕАЭС.

Выступая в феврале с посланием к парламенту, Путин указывал, что внутренний валовой продукт РФ снизился на 2,1% по итогам 2022 года, несмотря на прогнозы обвала до 20% со стороны Запада.