Порты Крыма позволят увеличить объемы внешнеторговых операций в рамках ЕАЭС

Как заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, порты Керчи, Феодосии, Евпатории и Севастополя могут стать хабами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Роль портов Крыма в новых транспортно-логических схемах для доставки товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существенно выросла в связи с политикой недружественных стран. Порты Керчи, Феодосии, Евпатории, Севастополя могут стать хабами для увеличения объемов внешней торговли в рамках ЕАЭС, сообщил в рамках Евразийского экономического форума в среду зампредседателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Крым - естественные южные морские ворота нашего Евразийского экономического союза. Мы исходим из того, что в сложившейся ситуации, диктующей необходимость разработки новых транспортно-логистических схем, возрастает роль крымских портов в доставке товаров в государства-члены ЕАЭС, в дружественные страны Ближнего Востока, Северной Африки и даже более далекой Латинской Америки. Порты Керчи, Феодосии, Евпатории, Севастополя могли бы стать хабами для экспорта и импорта различных грузов и портами для кораблей всех стран ЕАЭС, даже не прибрежных, многократно увеличивая объемы внешнеторговых операций", - сказал Мурадов.

По его словам, необходимость разработки новых логистических схем усиливается на фоне обостряющейся геополитической ситуации и давления недружественных стран.

"Мы защищаем сейчас весь наш Евразийский союз от агрессивных попыток нашего порабощения силами, стремящимися сохранить мировое господство и навязать миру свою волю. Мы хорошо понимаем, что противостоять этому можно только через единство и консолидацию наших стран и регионов. Крым готов быть для ЕАЭС базой рыболовного флота, базой переработки атлантической рыбы. Готовы создавать современный рыболовный флот для Атлантики", - отметил Мурадов.

Он уточнил, что в рамках форума подписан план мероприятий в рамках соглашения Витебской областью Белоруссии (одного из участников ЕАЭС).