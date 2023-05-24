Путин: Киев "кассирует деньги" за транзит российского газа, хоть и называет РФ агрессором

По словам президента, цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина "благополучно кассирует деньги" за транзит российского газа, хотя и называет РФ агрессором. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Две нитки газопровода [идут] через Украину, Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали! Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", - сказал президент, подчеркнув, что Россия выполняет все свои обязательства в полном объеме.

Путин отметил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным, и задался вопросом, чем был вызван энергетический кризис. "Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток - 1" взорвали, "Северный поток - 2" не открыли. Маршрут Ямал - Европа газовый, через Польшу, Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли?" - спросил президент.