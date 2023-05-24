"Сбер" признали сильнейшим банковским B2B-брендом планеты

По итогам 2022 года он занял 5-ю строчку рейтинга Global Most Valuable B2B Brands Index

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк признан сильнейшим банковским брендом планеты в сфере продаж "бизнес для бизнеса" (B2B) по версии рейтинга Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance, говорится в сообщении кредитной организации.

По итогам 2022 года банк занял 5-ю строчку в рейтинге по такому показателю, как сила бренда. "А среди банков по этому критерию "Сбер" стал абсолютным победителем", - отмечается в сообщении.

Кроме того, банк вошел в топ-100 самых дорогих B2B-брендов в мире, заняв 92-е место.

Brand Finance - ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах. Показатель "Сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.