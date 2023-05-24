Путин: России удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов

Глава государства отметил кардинальные изменения в международной финансовой сфере

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены", - сказал президент.

"Все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", - добавил он.

Российский лидер также отметил, что о быстро меняющемся мире и об успешном развитии евразийской интеграции говорит широкий состав участников пленарного заседания, среди которых официальные лица, предприниматели, эксперты, представители общественных организаций из стран "пятерки" и многие другие.

"И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", - сказал глава государства.

Он сообщил, что РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕАЭС, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты.

Путин также подчеркнул, что тема форума - "Евразийская интеграция в многополярном мире" - весьма актуальна. "Она охватывает наиболее важные вопросы, стоящие сегодня перед Евразийским союзом и связанные с созданием благоприятных условий для экономик ЕврАзЭС и развития сотрудничества на всем пространстве Евразии", - пояснил он.