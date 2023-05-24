Путин: мировая экономика выиграет от децентрализованной международной финансовой системы

По словам президента, это повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов. Чем более децентрализованная будет, тем для мировой экономики будет только лучше. Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты", - сказал президент РФ.

По его словам, это повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной.

Глава государства отметил, что Россия ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕАЭС, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты. "На использование национальных валют во внешнеторговых расчетах переходят и многие другие быстроразвивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки", - сказал Путин.