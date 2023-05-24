Гендиректор СУЭК заявил о готовности к взаимовыгодному партнерству с Китаем

Сибирская угольная энергетическая компания ежегодно добывает более 115 млн тонн угля

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейший российский экспортер угля, готова активно наращивать связи с китайскими партнерами. Об этом, как сообщила в среду газета China Daily, заявил генеральный директор СУЭК Максим Басов.

"От лица своей компании я хочу подчеркнуть, что мы готовы активно участвовать в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. Мы продолжим расширять взаимовыгодные связи с нашими китайскими партнерами", - приводит издание слова Басова.

Как отмечается в материале газеты, российская компания ежегодно добывает более 115 млн тонн угля. Почти половина от этого объема идет на экспорт в 40 стран и регионов мира. Среди ключевых направлений поставок СУЭК Республика Корея, Индия, Турция и Марокко.

В апреле Басов сообщил ТАСС, что его компания в текущем году планирует увеличить поставки угля на китайский рынок более чем втрое, до 20 млн тонн. По его словам, в ближайшие годы СУЭК сможет нарастить этот показатель до 50 млн тонн в год.