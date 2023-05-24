Тверская компания запустила импортозамещающее производство подсластителей

Компания планирует заместить на российском рынке продукцию немецкого холдинга Laurens Spethmann, выпускающего сахарозаменители под брендами Huxol и Milford

ТВЕРЬ, 24 мая. /ТАСС/. Предприятие "Формула Жизни" (входит в группу компаний "Диадар") запустило в Лихославльском округе Тверской области производство подсластителей в форме таблеток, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В планах предприятия - занять минимум 20% в рыночном сегменте таблетированных подсластителей России и заменить аналогичную продукцию немецкого производителя", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, предприятие намерено заместить продукцию немецкого холдинга Laurens Spethmann, выпускающего сахарозаменители под брендами Huxol и Milford. Ранее сообщалось, что холдинг в августе 2022 года передал бизнес в России топ-менеджменту.

"Благодаря государственной поддержке "Формула Жизни" приобрело специализированное оборудование для производства подсластителей - роторный таблеточный пресс, мультимельницу, автоматическую линию упаковки, пресс-формы для литья дозаторов и ленточных смесителей. На данный момент оборудование уже установлено, на нем выпущена пилотная партия продукции", - добавили в правительстве области.

Компания "Формула Жизни" запустила первую производственную линию в декабре 2014 года. Предприятие выпускает продукцию диетического и диабетического питания.