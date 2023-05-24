24 мая, 14:35,
обновлено 24 мая, 15:21

Лукашенко: более четверти ввозимых в ЕАЭС промтоваров можно заместить своей продукцией

По словам президента Белоруссии, четвертая промышленная революция "дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более четверти всех ввозимых на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) промышленных товаров можно заместить продукцией собственного производства. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Более четверти ввозимых в союз промышленных товаров примерно на $70 млрд в год может быть замещено продукцией национальных производителей", - сказал он.

По словам Лукашенко, четвертая промышленная революция "дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне".

"Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза", - отметил президент Белоруссии. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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