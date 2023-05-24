"Газпром нефть" отобрала 36 перспективных технологий в рамках акселератора Industrix

Второй поток технологического акселератора стартовал осенью 2022 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" в рамках второго потока акселератора Industrix отобрала 36 наиболее перспективных стартапов в области разведки и добычи для тестирования на месторождениях компании, сообщает "Газпром нефть".

"Второй поток технологического акселератора Industrix стартовал осенью 2022 года и собрал 536 заявок. По итогам многоступенчатой экспертизы специалисты "Газпром нефти" отобрали 36 наиболее перспективных технологий", - говорится в сообщении компании.

В дальнейшем из этих технологий потенциальные заказчики со стороны бизнес-подразделений компании определят проекты для тестирования. Каждое из решений планируется доработать и оценить потенциал его дальнейшего тиражирования.

С помощью программы Industrix "Газпром нефть" поддерживает малых и средних предпринимателей в сфере промышленных технологий и находит инновационные решения для добычи углеводородов.

От экспертов "Газпром нефти" команда стартапа получает не только обратную связь о продукте, но и необходимую поддержку для правильного структурирования своих проектов. В частности, некоторые команды учатся правильно формировать ценностное предложение для бизнеса, регистрируют юридические лица и осуществляют другие действия, необходимые для воплощения идеи в жизнь.

По результатам первого потока акселератора были протестированы и интегрированы в бизнес-процессы компании несколько проектов. Например, технология одного из выпускников акселератора позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы "трудной" нефти. Продукт внедрен на активах "Газпром нефти" в Красноярском крае и ЯНАО.