Белоруссия будет развивать производство литий-ионных АКБ и микрокомпонентов

Президент республики Александр Лукашенко назвал эти вопросы одними из главных приоритетов в области научно-технического развития

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Приоритетами для Белоруссии в области научно-технического развития являются производство микроэлектроэлектроники и литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ). Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Изготовление электромеханических систем, включая развитие технологии производства современных мехатронных и электромеханических компонентов, робототехнических систем, систем ЧПУ, а также литий-ионных батарей. Это наши перспективы высокотехнологические", - сказал Лукашенко.