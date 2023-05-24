24 мая, 14:41,
обновлено 24 мая, 15:17

Белоруссия будет развивать производство литий-ионных АКБ и микрокомпонентов

Президент республики Александр Лукашенко назвал эти вопросы одними из главных приоритетов в области научно-технического развития

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Приоритетами для Белоруссии в области научно-технического развития являются производство микроэлектроэлектроники и литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ). Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Изготовление электромеханических систем, включая развитие технологии производства современных мехатронных и электромеханических компонентов, робототехнических систем, систем ЧПУ, а также литий-ионных батарей. Это наши перспективы высокотехнологические", - сказал Лукашенко.

  

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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