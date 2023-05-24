Чистая прибыль TCS Group по МСФО за І квартал выросла в 11,5 раза

Рост по сравнению с показателем прошлого квартала составил 51%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2023 года составила 16,2 млрд рублей, что в 11,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (за I квартал 2022 года - 1,4 млрд рублей), следует из отчета группы.

Рост по сравнению с показателем прошлого квартала составил 51%. Чистая прибыль группы по МСФО за IV квартал 2022 года составляла 10,7 млрд рублей.

Общая прибыль группы в первом квартале составила 99,9 млрд рублей, увеличившись на 7% за год (за I квартал 2022 года - 93,7 млрд. рублей).

Прибыль группы до вычета налогов по итогам первого квартала 2023 года составила 20,9 млрд рублей против 2 млрд рублей в первом квартале 2022 года. Кредитный портфель на 31 марта 2023 года составил 683 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (616 млрд рублей на 31.03.2022).

Группа "Тинькофф" (TCS Group) основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

В конце марта 2022 года основатель TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа "Интеррос" стала держателем примерно 35,08% акций компании.

25 февраля ЕС ввел санкции против трех российских банков, в том числе и "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.