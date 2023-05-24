Сийярто: поставки газа из Азербайджана в Европу не увеличить без финансовой поддержки ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что Баку и Брюссель договорились расширить торговлю газом, который будет поступать в страны Центральной и Восточной Европы

БУДАПЕШТ, 24 мая. /ТАСС/. Азербайджанский газ не сможет поступать в Европу в больших объемах, если Евросоюз не окажет финансовую помощь в модернизации системы трубопроводов на юго-востоке континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Кишиневе после переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Глава МИД Венгрии, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), отметил, что Азербайджан и Евросоюз договорились расширить торговлю газом, который будет поступать, в частности, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако для этого есть "очень важное условие" - подготовка в регионе соответствующей инфраструктуры, мощности которой пока недостаточны для прокачки больших объемов топлива.

"Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета ЕС на развитие в Юго-Восточной Европе инфраструктуры для поставок газа", - сказал Сийярто. Он отметил, что до сих пор "Брюссель проявлял пассивность", а без него профинансировать такие масштабные работы будет невозможно.

Министр напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд куб. м газа в год по долгосрочному контракту. Еще в феврале правительство Венгрии сообщило, что к концу текущего года рассчитывает получить первые 100 млн куб. м топлива из Азербайджана.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд приходится на долю Италии, по 1 млрд - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Евросоюзом поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м в год. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м газа.