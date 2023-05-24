Казахстан в мае выйдет на поставку 100 тыс. т нефти по "Дружбе" в Германию

Ежегодная прокачка составит 1,2 млн т

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Казахстан с 22 мая начал подавать нефть в российскую систему нефтепроводов для поставки в Германию по "Дружбе" в объеме 100 тыс. т в соответствии с утвержденной ранее ежемесячной заявкой. Транзит этих объемов в направлении ФРГ должен начаться 26 мая, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в ответ на запрос ТАСС.

"Да, мы имеем с начала года ежемесячную заявку на прокачку 100 тыс. т из Казахстана в Германию через Белоруссию и Польшу по северной ветке "Дружбы" или 1,2 млн т в год, утвержденную министерством. В январе, несмотря на готовность к транзиту, казахстанская сторона не подтвердила объемы. В феврале и марте из 100 тыс. т были подтверждены по 20 тыс. т. В апреле были оформлены маршрутные поручения и прокачаны 50 тыс. т из заявленных 100 тыс. т. В этом месяце, начиная с 22 мая, получаем от Казахстана подтвержденный объем в 100 тыс. т. Транзит в направлении "Адамовой Заставы" на границе Белоруссии и Польши должен начаться в соответствии с графиком 26 мая", - сказал он.

Ранее в СМИ появились заявления "Казтрансойла", что национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу получает заявки на повышенные поставки нефти по "Дружбе" в Германию.

В мае "Казтрансойл" сообщал, что увеличил экспорт нефти в Германию на 150% в апреле - до 50 тыс. т. Отмечалось, что в феврале - апреле 2023 года "Казтрансойл" осуществил поставку 90 тыс. т казахстанской нефти в Германию.

Казахстанская компания также подтверждала наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн т казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова Застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.

В декабре 2022 года "Казтрансойл" направил годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн т казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи "Адамова Застава" для дальнейшей поставки в ФРГ. Как пояснили в компании, транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России.