Индексы на фондовой бирже в Нью-Йорке снижаются на фоне ситуации с госдолгом США

По данным портала Yahoo News, инвесторы опасаются, что решение относительно мер по недопущению дефолта могут принять всего за несколько часов до прогнозируемого 1 июня достижения потолка госдолга

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снижаются в начале торговой сессии в среду на фоне ожидания инвесторами развития ситуации вокруг госдолга США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снижается на 222,11 пункта (0,67%), до 32 833,4 пункта. Индекс S&P 500 теряет 33,22 пункта (0,8%), снижаясь до уровня 4 112,36 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снижается на 107,37 пункта (0,85%), до уровня 12 452,88 пункта.

Как отмечает портал Yahoo News, инвесторы опасаются, что решение относительно мер по недопущению дефолта может быть принято всего за несколько часов до прогнозируемого 1 июня достижения потолка госдолга. "Есть опасения, что все решится в последний момент, и инвесторы соответствующим образом готовятся", - приводит портал слова эксперта Deutsche Bank Джима Рейда. По его словам, игроки на финансовых рынках "нервно ждут, не видя на данный момент предпосылок к достижению сделки".

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны увеличить лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, по ее словам, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого президент США Джо Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.