Лукашенко: сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведет к созданию крупнейшего объединения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Развитие сотрудничества ЕАЭС со странами БРИКС и ШОС приведет к созданию крупнейшего в мире интеграционного объединения. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате нашего Евразийского [экономического] союза, ШОС и БРИКС будет способствовать к созданию крупнейшей коалиции государств, если мы, как говорят в народе, не прошлепаем и не проспим", - сказал он.