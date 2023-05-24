24 мая, 14:51

Лукашенко: сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведет к созданию крупнейшего объединения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Развитие сотрудничества ЕАЭС со странами БРИКС и ШОС приведет к созданию крупнейшего в мире интеграционного объединения. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате нашего Евразийского [экономического] союза, ШОС и БРИКС будет способствовать к созданию крупнейшей коалиции государств, если мы, как говорят в народе, не прошлепаем и не проспим", - сказал он. 

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