В Дагестане зафиксировали дефицит сотрудников в оборонно-промышленной сфере

Потребность составляет около 300 человек

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Дефицит сотрудников в оборонно-промышленной сфере наблюдается в Дагестане, сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, находясь с рабочей поездкой в регионе.

"На сегодняшний день общая потребность предприятий региона в сотрудниках составляет около 300 человек. Это и инженерно-технический состав, и специалисты рабочих профессий: токари, фрезеровщики, слесари", - цитирует полпреда пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО.

Чайка добавил, что для снижения кадрового дефицита требуется совместная работа федеральных и региональных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и предприятий-работодателей. Помимо естественного кадрового дефицита, по его словам, в регионе наблюдается проблема оттока квалифицированных специалистов.

Во время рабочей поездки Чайка посетил концерн "Кизлярский электромеханический завод" (АО "Концерн КЭМЗ"), где провел совещание о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Полпред отметил, что в условиях введения недружественными государствами беспрецедентных санкций несколько предприятий региона, таких как "Авиаагрегат" и завод имени Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства - на 26,4 и 21,1% соответственно - и увеличив долю продукции военного и специального назначения. Вместе с тем, Чайка добавил, что некоторым предприятиям требуется нарастить выпуск продукции оборонного назначения.

"Сейчас, когда от своевременности и полноты исполнения гособоронзаказа, без преувеличения, зависят результаты проведения специальной военной операции, необходимо принимать даже самые неординарные решения, исключающие волокиту и бюрократизм. Важно в кратчайшие сроки обеспечить производственные цепочки всеми необходимыми ресурсами", - добавил полпред.

АО "Концерн КЭМЗ" занимается разработкой, производством и реализацией наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования, оснащения для обслуживания аэродромов, летательных аппаратов гражданского назначения и других видов продукции. Завод входит в структуру государственной корпорации "Ростех" и включен в перечень стратегических предприятий России.