24 мая, 14:58

Россия рассчитывает на присоединение Азербайджана к проекту коридора Север - Юг

Президент России Владимир Путин напомнил, что 17 мая было подписано соглашение между Москвой и Тегераном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорое присоединение Азербайджана к российско-иранским договоренностям о создании транспортного коридора Север - Юг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

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Он напомнил, что 17 мая было подписано соглашение между РФ и Ираном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара. "Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году", - сказал Путин.

"Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном, и мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписание соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны. А именно соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север - Юг", - сказал президент РФ.

Полноценный запуск этого маршрута, по его словам, позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 млн тонн грузов. "И эта железная дорога сможет успешно конкурировать за грузопотоки с традиционными торговыми путями, будет способствовать появлению новых региональных транспортных и производственных центров на всем евразийском пространстве. А это десятки тысяч рабочих мест, дополнительные возможности для развития всех стран - членов ЕАЭС", - отметил Путин. 

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